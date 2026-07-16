Oignies : le site du 9-9bis poursuit sa transformation

Le carreau de fosse 9-9 bis fait partie des cinq grands sites de la mémoire minière des Hauts-de-France. Lieu de la première découverte du charbon dans le Pas-de-Calais, en 1842, par l'ingénieur foreur artésien Georges Mulot, ce site d'extraction a été le dernier du Bassin minier à fermer ses portes en décembre 1990.

Salle de concert, centre culturel, lieu de création... le 9-9bis franchit une nouvelle étape de son histoire : après une première exposition en 2024, le Name Festival Open Air ou encore le projet «Itinéraire 9-9bis», le site a accueilli 258 animations, rassemblant près de 2 000 personnes, devenant un acteur culturel structurant du Bassin minier ; et se prépare désormais à ouvrir une nouvelle page de son histoire.

Rénovation et mise en valeur du patrimoine

Au programme de ces travaux de rénovation : restauration des deux chevalements, rénovation du couronnement de l'un d'entre eux, remise en peinture, mise en lumière du site et réhabilitation du bâtiment des machines. Ces travaux permettront «d'améliorer l'accueil du public et de proposer des visites toujours plus immersives et sécurisées» a rappelé l'Agglomération Hénin-Carvin, qui a investi plus de 680 000 euros dans ce projet global de l'ordre de 2,6 millions d'euros.

En 2022, l'intercommunalité avait déjà dû intervenir en urgence pour sécuriser le site, notamment en déposant le couronnement du puits 9 et en confortant les pieds des deux chevalements. Après cette nouvelle phase de travaux, le bâtiment des machines pourra accueillir 200 personnes contre 75 aujourd'hui.