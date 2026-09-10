Un succès qui ne se dément pas. La nouvelle Toyota Yaris Cross, produite à Onnaing, dans le Nord et dont la production a débuté en juillet 2026, continue de faire tourner les têtes. Jusqu'à présent, 1 120 sortaient chaque jour de l'usine. Désormais, il y en aura 1 250, soit une voiture toutes les 58 secondes. Pour soutenir cette accélération du rythme de production, ce sont 150 intérimaires supplémentaires qui viennent en renfort de l’organisation.

«Pour répondre à une demande soutenue et à la confiance grandissante que nous accordent les clients, le site fonctionne à plein régime. Cette réussite est avant tout le fruit de l’engagement de nos équipes, qui fabriquent chaque jour des véhicules fiables, de haute qualité et répondant aux attentes de nos clients», a déclaré Rodolphe Delaunay, président de TMMF.

En 2025, TMMF a établi un record de production avec 283 465 véhicules, dépassant le précédent record établi en 2024 qui s’élevait à 279 613 unités. La Yaris Cross représente 75% du volume total de production.