Saint-Mihiel : 9 000 convives vont manger local cette semaine

À Saint-Mihiel, la restauration collective devient pendant une semaine une vitrine pour les productions agricoles meusiennes. Le Département lance, du 5 au 9 octobre, la Semaine Agrilocal, couplée à la deuxième opération «Mes produits BIO, 100 % locaux». Le principe est concret : les établissements participants doivent commander leurs produits via la plateforme Agrilocal55 et proposer soit un repas entièrement local, soit au moins un produit local chaque jour.

Vingt-six établissements prennent part à l'opération pour environ 9 000 convives. Collèges et lycées, collectivités, établissements hospitaliers et structures de l'armée sont concernés, de Bar-le-Duc à Verdun, en passant par Commercy, Saint-Mihiel, Montmédy ou Thierville-sur-Meuse. Pour les exploitations agricoles, cette démarche permet de rapprocher directement l'offre locale d'un marché régulier de la restauration collective. Elle contribue aussi à faire connaître les produits bio auprès d'un public important, au-delà des seuls circuits de vente traditionnels.

À Saint-Mihiel, l’opération met en avant les produits bio issus des exploitations meusiennes, avec le concours du Groupement des agriculteurs bio de la Meuse. Elle se prolonge par une visite de l’Atelier des Éleveurs à Chauvoncourt, qui illustre le rapprochement entre producteurs agricoles et débouchés de la restauration collective.

La commande publique au cœur du circuit court

Au-delà de l'opération événementielle, Agrilocal illustre un enjeu qui dépasse la Meuse : celui de la capacité de la restauration collective à créer des débouchés pour les producteurs situés à proximité. En orientant une partie des achats vers des fournisseurs locaux, les établissements participent au maintien d’une partie de la valeur de la commande alimentaire sur le territoire, tout en diversifiant leurs approvisionnements.