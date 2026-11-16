Cinquante ans après l'ouverture officielle des casernes aux femmes, le 25 octobre 1976, les sapeurs-pompiers féminins ont été mis à l’honneur en Saône-et-Loire. Le 6 novembre 2026, près de 500 personnes ont participé à une cérémonie organisée au Parc des Expositions de Charolles. Sapeurs-pompiers, élus, partenaires et représentants institutionnels étaient réunis pour saluer les parcours de plusieurs générations de professionnelles et de volontaires.



Aujourd’hui, les femmes représentent 23% des effectifs du corps départemental des sapeurs-pompiers. Elles interviennent dans différentes spécialités, du secours à personne aux fonctions de commandement. La cérémonie a notamment permis de revenir sur l’évolution de leur place au sein des équipes et de récompenser plusieurs parcours individuels et collectifs.



Sept femmes et un centre de secours récompensés

Cinq catégories de distinctions ont été mises en place. Le trophée de la pionnière a été attribué à Marie-Thérèse Beche, du centre d’incendie et de secours (CIS) de Mervans, pour son parcours. Deux distinctions ont également récompensé la fidélité et l'ancienneté : Christelle Mercelot, du CIS de Paray-le-Monial et du CTA, pour sa carrière chez les sapeurs-pompiers professionnels, et Magali Janin, du CIS de Cuiseaux, chez les volontaires.



Trois autres récompenses ont salué l’engagement opérationnel. Christelle Dubief, du CIS de Gergy, a été distinguée pour sa disponibilité, Adeline Bernard, du CIS de Génelard, pour le nombre de ses interventions et Marion Stangier, du CIS de Chauffailles, pour son action dans la lutte contre les feux de forêts. Enfin, le CIS de Tournus a reçu le trophée du centre le plus féminisé, qui distingue la place des femmes dans ses effectifs. Ces distinctions mettent en lumière la diversité des missions et des engagements féminins au sein du service départemental.