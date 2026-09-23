Seine-Maritime : NEOMA renforce son campus de Rouen

À Rouen, l’arrivée de ces nouveaux enseignants-chercheurs vient renforcer les activités académiques et scientifiques de NEOMA Business School, implantée depuis plusieurs années en Seine-Maritime. Leurs compétences couvrent notamment l’intelligence artificielle, le machine learning appliqué à la finance, la finance durable, l’entrepreneuriat, le marketing digital, la stratégie et les nouvelles formes de management. Ces expertises peuvent également nourrir les échanges entre l’école, les entreprises et les acteurs économiques du territoire, notamment autour des transformations numériques, environnementales et organisationnelles. Avec son campus rouennais, NEOMA contribue ainsi à l’attractivité de l’enseignement supérieur en Seine-Maritime et à la constitution d’un vivier de compétences pour les entreprises régionales. La présence de près de 10 000 étudiants à l’échelle des trois campus de l’école participe également à l’activité économique des territoires d’implantation, à travers les dépenses liées au logement, aux transports, à la restauration et aux services.

L’enseignement supérieur soutient l’économie locale

À l’échelle nationale, les écoles de management renforcent leurs expertises pour répondre aux transformations des entreprises et aux besoins en compétences. Ces recrutements représentent également un enjeu territorial : enseignants, chercheurs, étudiants et partenaires économiques alimentent un écosystème qui génère des emplois qualifiés, des collaborations avec les entreprises et une activité dans les services, le logement, les transports et le commerce.