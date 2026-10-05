Le chantier de modernisation de la ligne ferroviaire entre Dijon et Paris se poursuit en Côte-d’Or. Le 28 septembre 2026, SNCF Réseau a organisé une visite du site de Plombières-lès-Dijon afin de présenter les travaux engagés. La visite s’est déroulée en présence de Violaine Demaret, préfète de la région Bourgogne Franche-Comté et de la Côte-d’Or, de Michel Neugnot, vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que de plusieurs élus locaux.





Quatre aiguillages remplacés





Financée par SNCF Réseau à hauteur de 4,9 millions d’euros, l’opération prévoit le remplacement de quatre aiguillages et la mise en place de 1 300 tonnes de ballast. Les travaux sont organisés sur une plage comprise entre 10h et 15h30 afin de préserver les circulations des trains de voyageurs et de fret.





Chaque jour, 30 agents et trois entreprises sont mobilisés. Parmi elles figure DVF, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, en Côte-d’Or. Le chantier prévoit également 962 heures d’insertion sociale sur sa durée.





Par ailleurs, une opération spécifique nécessitera une interruption des circulations du samedi 10 octobre à 12h au dimanche 11 octobre à 11h30. La fin des travaux est prévue le 30 octobre 2026.





Le chantier intègre des mesures environnementales





SNCF Réseau prévoit également plusieurs dispositifs liés à l’économie circulaire. Les traverses en bois retirées des voies pourront être réutilisées ou orientées vers une filière de valorisation.

Une douche à ballast fonctionnant en circuit fermé est par ailleurs installée pour limiter la consommation d’eau lors du lavage du ballast. Cette opération permet également de réduire les émanations de poussière. Les dispositifs mis en place doivent permettre d’éviter l’émission de 22 tonnes de CO₂ équivalent et de préserver les ressources naturelles.



