Mieux renforcer l'accompagnement et savoir cofinancer un projet de transition professionnelle : avec cette convention, les deux organisations veulent consolider leur coopération face aux mutations économiques, aux tensions de recrutement et aux évolutions des métiers. A la clé, des reconversions réussies et sécurisées pour les salariés vers des métiers porteurs : maintenance industrielle, systèmes et réseaux, gestion de paie, comptabilité, métiers du froid, métiers de bouche, etc.

Parmi les objectifs de la convention : faire de la reconversion professionnelle un levier concret de sécurisation des parcours, fidéliser les compétences et répondre aux besoins de recrutement des entreprises de proximité. Pour certains publics, la prise en charge du coût de la formation peut atteindre 50% (notamment pour les salariés de plus de 45 ans, les personnes en situation de handicap et les femmes). L'an dernier, 61 dossiers ont été présentés par Transitions Pro Hauts-de-France, 17 dossiers ont été reconnus éligibles par l'Opco EP et 14 parcours ont été cofinancés. Chaque année, plus d'1,4 million d'actifs changent de métier en France. Si le changement radical de métier reste rare (15% des cadres), la majorité (60%) choisit de se réorienter vers un métier proche de leur domaine ou de changer de secteur.