Cette rencontre a pour objectif de présenter des solutions techniques adaptées aux enjeux agricoles actuels et de favoriser les échanges entre professionnels du secteur. Au programme : découverte de pratiques agricoles innovantes, visites de parcelles d’essais et échanges avec des experts et partenaires techniques.

Organisée sur un site de deux hectares dédié à l’expérimentation agronomique, la journée permettra aux participants d’observer quinze cultures différentes et de rencontrer douze partenaires techniques présents sur place. Des temps d’échange et de présentation des essais conduits sur les parcelles sont également prévus. Une offre de restauration sera proposée sur place afin de prolonger les échanges entre les participants tout au long de la journée.

Appui au monde agricole

La Chambre d’agriculture de l’Aisne accompagne les exploitants dans la conduite de leurs projets et le développement de leurs exploitations. Elle intervient notamment dans les domaines du conseil, de la formation, du développement agricole et de la diffusion de références techniques. Ses missions s’articulent autour de trois axes principaux : la consultation des acteurs publics sur les sujets agricoles, la coordination des organismes du secteur et l’information ainsi que l’accompagnement des agriculteurs.



