Verdun : un nouveau coworking ouvre ses portes aux entrepreneurs

À Verdun, le coworking change d’échelle avec l’ouverture d’un nouvel espace porté par l’association Devenir 55, aux Fabriques Réunies, rue Mazel. Destiné aux indépendants, auto-entrepreneurs et travailleurs nomades, le lieu répond à une difficulté souvent moins visible que l’accès aux locaux : travailler seul peut aussi signifier rester à l’écart des réseaux professionnels. Avec des bureaux partagés, une salle de réunion et des rendez-vous collectifs, l’association mise donc sur un modèle qui associe immobilier professionnel à coût accessible et création de liens entre entrepreneurs.

Le coworking redynamise l’activité professionnelle locale

Cette initiative illustre une évolution plus large du marché du travail : la localisation de l’activité professionnelle ne dépend plus uniquement de la présence d’un siège d’entreprise ou d’un grand employeur. Avec le travail à distance et la progression des activités indépendantes, les territoires cherchent désormais à proposer des espaces capables de retenir ou d’accueillir ces actifs. Pour les villes moyennes, ces équipements peuvent contribuer à diversifier les usages des bâtiments, soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux et créer des occasions de mise en réseau.