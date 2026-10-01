Uniject : 2 millions d’euros pour lutter contre les inondations

Guillaume Dubois n’aurait sans doute jamais imaginé que ses origines audomaroises contribueraient un jour à orienter la stratégie de son entreprise. «Pendant plusieurs semaines, de nombreux proches ont été confrontés aux inondations, fin 2023, et cela m’a amené à regarder ce qui pouvait être fait pour protéger les habitations», raconte-t-il.

Président d’Uniject depuis 2022, l’entrepreneur découvre alors les batardeaux en aluminium, ces dispositifs destinés à empêcher l’eau de pénétrer dans les bâtiments. L’entreprise bapalmoise, spécialisée depuis 1980 dans les pièces techniques en composites à fibre de verre, dispose justement du savoir-faire et la matière de nombreux atouts, «c’est léger, imputrescible, résistant et réparable».



300 revendeurs

Des prototypes développés avec des élèves ingénieurs, avant les premiers essais, donneront naissance en 2025 à la marque Fortéos qui ne se limite pas à la fabrication de batardeaux et de trappes. «Notre objectif est de proposer une offre complète, du diagnostic de vulnérabilité jusqu'au service après-vente, en passant par la fabrication, la pose et l'accompagnement au financement», précise Guillaume Dubois. «Pour structurer notre développement et développer une véritable équipe commerciale dédiée à cette nouvelle activité, nous avons levé 2 millions d’euros auprès de Starquest Capital, via le fonds CCR-F créé par la Caisse centrale de réassurance». L’entreprise entend également s’appuyer sur un réseau national de distributeurs-poseurs, qui compte aujourd’hui plus de 150 professionnels. «L’objectif est d’atteindre rapidement environ 300 partenaires afin qu’une solution puisse être proposée à moins de 30 minutes de chaque habitation».

Si la fabrication reste intégralement réalisée à Bapaume, l’ambition est donc désormais nationale. «Nous réalisons aujourd’hui 3 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 25 salariés ; avec le développement de Fortéos, nous visons les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 80 salariés d’ici trois ans en misant sur des solutions légères, conçues pour être installées facilement et rapidement… quand l’eau arrive, il faut que la protection soit simple et efficace», conclut Guillaume Dubois.





