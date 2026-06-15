Aisne : 200 collégiens sensibilisés à la pratique sportive

Une journée 100 % sport a eu lieu le 5 juin dernier à Cap'Aisne. La 5e édition de Cap Collège Olympique, dispositif porté par le Département pour favoriser la pratique sportive des plus jeunes, s'y est tenue. Les collèges Jacques Prévert de Flavy-le-Martel, Josquin-des-Prés de Beaurevoir, Joliot-Curie de Tergnier, Joseph Boury de Neuilly-Saint-Front, de la Chesnoye de Saint-Gobain, Saint-Joseph de Château-Thierry, Le Nain de Laon et Jules Ferry de Rozoy-sur-Serre sont les 8 établissement à avoir rejoint le dispositif Cap Collège Olympique pour l’année 2026. Au total huit classes de niveau 5e et 4e ont été engagées dans le dispositif.

Rencontre avec des athlètes

Déjà au cours de l’année, les collégiens ont eu l’occasion de participer à plusieurs journées dédiées aux valeurs de l’olympisme, à la pratique handisport, à la découverte de disciplines rarement pratiquées en milieu scolaire, comme le golf. Lors de cette journée à Cap'Aisne, ils ont aussi eu l'opportunité de rencontrer des athlètes comme le basketteur Giovan Oniangue ou le boxeur Jérôme Thomas.

Durant toute la journée les ateliers se sont succédé : canoë, kart à pédales, VTT, rugby, tir à l’arc, tir au pistolet laser, courses d’orientation, parasport en fauteuil roulant, quiz sportif et challenge pompiers avec un “parcours du combattant“ (mis en œuvre par les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne). Le podium de la journée 100 % sport a été remporté par le collège de Rozoy-sur-Serre, Flavy-le-Martel se plaçant 2e et Château-Thierry 3e.