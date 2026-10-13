Ancerville : offre de santé de proximité renforcée

Une ambition forte de la Communauté de communes des Portes de Meuse d’accompagner l’installation de nouveaux professionnels de santé et de renforcer l’accès aux soins sur le territoire. Voilà pour l’origine de ce projet d’extension de la maison de santé qui avait été inaugurée en 2012. À l’heure où la problématique de la démographie médicale est une réalité et où la préoccupation première des habitants en zone rurale est de bénéficier d’une offre de soins de proximité, la Meuse est engagée sur plusieurs fronts autour du maillage des maisons de santé, l’offre e-Meuse Santé mais aussi le GIP Santé lancé officiellement par la Région Grand Est à Metz, la semaine dernière, avec le salariat de médecins libéraux. Du côté de la Communauté de communes des Portes de Meuse, l’inauguration organisée le 8 octobre en présence de Michel Loisy, son président et du patron de l’exécutif meusien, Jérôme Dumont, marque «une étape importante» dans le renforcement de son offre avec une extension permettant d’accueillir trois nouveaux professionnels paramédicaux : un psychologue, un ergothérapeute ou un orthophoniste, autant de profils particulièrement recherchés dans ce territoire rural à la population vieillissante.

Création d’un cabinet dentaire

Dans le même temps, l’intercommunalité a créé un cabinet dentaire de 240 m² avec l’aménagement de quatre salles dédiées pour répondre à la demande de deux chirurgiens-dentistes qui ont excercé dans la Marne et ont fait le choix de s’installer en Meuse. Au total, 1,2 million d'euros ont été investis dans l’extension et la création, financés par la Communauté de communes des Portes de Meuse, qui a bénéficié de 80% de subventions venant des fonds européens, de la Région Grand Est, et du GIP Objectif Meuse. Désormais renforcée avec seize professionnels sur site, l’offre pourrait encore s’améliorer. Et pour cause, une réflexion est engagée afin de valoriser d’autres espaces disponibles en vue d’accueillir de nouveaux professionnels ainsi que de futurs médecins juniors au sein des structures de santé du territoire.