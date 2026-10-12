Cette année, CCMO Mutuelle a choisi une autre approche d'évoquer le cancer du sein et ce grâce à l'art. À l'occasion d’Octobre Rose, CCMO Mutuelle transforme le hall de son siège à Beauvais en hall artistique, une initiative menée aux côtés de l’association beauvaisienne Perspectives contre le cancer.

Les photographies d’art d’Alison Bounce, artiste spécialisée dans le féminin et la maternité, y seront présentées au grand public. En accès libre et gratuit, cette exposition entend être un point de départ pour parler de prévention, de dépistage et de solidarité. «À travers cette exposition, nous avons souhaité sortir des codes habituels d’Octobre Rose. La prévention passe aussi par l’émotion, la culture et la rencontre. Nous voulons offrir un espace où chacun prend le temps de regarder, d’échanger, et de s’interroger sur sa propre santé», explique Laëtitia Hallé, chargée de communication de CCMO Mutuelle.

Prévention et solidarité

Cette exposition est une manière d'ouvrir le dialogue avec le grand public sur le cancer du sein, un sujet qui touche, directement ou indirectement, de nombreuses familles. Le travail d’Alison Bounce artiste photographe et réalisatrice sous l’eau, sera à découvrir dans un lieu où l'art devient une porte d’entrée vers la sensibilisation et la prévention.

Cet événement est aussi solidaire. La matinée du 12 octobre sera aussi l’occasion pour CCMO Mutuelle de remettre son don annuel à l’association Perspectives contre le cancer, qui œuvre notamment en faveur de l’accompagnement et de la prévention autour du cancer du sein.

Cette année aussi, CCMO Mutuelle lance auprès de ses collaborateurs une collecte de tissus destinés à la confection de coussins cœur, remis aux femmes touchées par un cancer du sein. Portée par l’association Perspectives contre le cancer, cette action simple transforme des matières inutilisées en un objet pensé pour apporter confort et soutien pendant la maladie. En interne, des ateliers d’autopalpation sont également proposés aux salariés durant les trois dernières semaines d’octobre, pour mieux connaître leur corps et acquérir les bons réflexes de prévention. «Cette mobilisation prolonge une conviction forte : la prévention ne se résume pas à un rendez-vous annuel. Elle se construit dans la durée, avec des messages accessibles, des actions concrètes et un regard renouvelé sur la maladie et sur celles et ceux qui la vivent», note CCMO Mutuelle.





