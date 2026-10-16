Dunkerque se prépare à franchir une nouvelle étape dans la décarbonation du ciment. Avec CB Green, filiale du groupe CB, Ecocem engage un investissement de 50 millions d’euros pour industrialiser sa technologie ACT. Le chantier a accueilli, le 15 octobre, Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie. Attendue début 2027, la nouvelle unité disposera d’une capacité annuelle de 300 000 tonnes, portant celle du site à plus d’un million de tonnes. Présentée par Ecocem comme une première mondiale, cette installation doit permettre le passage à grande échelle d’un ciment à faible teneur en clinker.

Réduction de 70% des émissions de CO₂

Selon l’entreprise, ACT réduit jusqu’à 70% les émissions de CO₂ par rapport à un ciment traditionnel, à performances techniques équivalentes et sans surcoût. La technologie a déjà été mise en œuvre sur plus de 40 chantiers pilotes en France et en Europe. « Ici nous démontrons qu’il est possible de conjuguer innovation technologique, performance environnementale et compétitivité industrielle», souligne Conor O’Riain, directeur général d'Ecocem. Soutenu dans le cadre de France 2030, le projet illustre l’ambition de faire du bassin dunkerquois une vitrine industrielle du ciment bas carbone.

Reste à accélérer son adoption sur les chantiers. Ecocem réclame un soutien financier renforcé au déploiement industriel, une commande publique privilégiant davantage les bétons bas carbone et l’intégration des technologies à faible teneur en clinker dans la feuille de route de décarbonation du secteur. L’entreprise souhaite contribuer à son actualisation au sein du Comité stratégique de filière. «Notre priorité est désormais d’accélérer le développement du béton bas carbone sur nos chantiers», a affirmé le ministre.

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