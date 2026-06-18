Hauts-de-France : les cinq commerces préférés des habitants

Cinq commerces des Hauts-de-France sont en lice pour le titre Meilleur Commerce indépendant au niveau national. Ils ont été sélectionnés pour leur diversité et leur savoir-faire typique de la région : La Richebourgeoise à Richebourg, L’Antre de Mondes à Compiègne, Je Vous Attendais… à Fleurbaix, Lili Bonbons à Achicourt et La Fromagerie du Parvis, à Abbeville et au Crotoy.

Les votes sont ouverts pour les départager du 16 au 23 juin 2026 sur la page Facebook de Petits commerces.

79 commerces

Organisé par Petits commerces en partenariat avec CB, MAIF et La Poste Pro, le concours a dévoilé ses 79 finalistes - épiceries, librairies, cavistes, boutiques de mode, commerces alimentaires, concept stores, fleuristes, poissonneries, commerces engagés ou encore artisans.

Chaque candidature a été évaluée selon cinq critères : leur histoire, leur offre, leur expérience client, leur capacité à communiquer localement, leur développement économique et leur engagement responsable.

Plus d’informations sur le site officiel de petits commerces (www.petitscommerces.fr)

Par Nina GERILS