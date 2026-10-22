L'AMN présente une liste unique pour les prochaines élections

Président sortant, le maire de Marcq-en-Barœul Bernard Gérard, va bientôt céder son siège à l'Association des Maires du Nord (AMN). Le département du Nord, le plus peuplé de France, regroupe 647 communes, dont 620 adhérentes à l'Association. «Nous présentons une liste d'union dans un monde en ébullition et dans un pays fragmenté. Nous défendons tous la même chose : l'intérêt de nos communes» annonce-t-il, entouré des six premières têtes de liste, sous la houlette de Paul-Loup Tronquoy, maire de Bergues et président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre. Il était accompagné de Bertrand Ringot, 1er vice-président à l'AMN et maire de Gravelines, de Salvatore Castiglione, maire de Wallers-Arenberg, de Benjamin Dumortier, maire de Cysoing, de Marie-Sophie Lesne, maire de Le Quesnoy et de Marjorie Gosselet-Cambrai, maire de Niergnies.

Défendre les communes

A 39 ans, Paul-Loup Tronquoy compte mener ses troupes sous le signe du collectif : «Nous avons renforcé les équilibres géographiques, politiques, mais aussi les liens entre anciens et nouveaux maires (ils sont plus d'un tiers de nouveaux édiles dans le département, nldr). C'est notre devoir d'être exemplaires et nous souhaitons défendre au mieux nos communes» poursuit le jeune édile depuis 2020. Ainsi que la présence des femmes : elles sont 38% au sein du Conseil d'administration (dans le Nord, 21% des maires sont des femmes, nldr).

La vie des élus, c'est du concret

Entre réduction des moyens, complexité administrative, contexte social tendu, l'AMN «se doit d'être au contact des maires», alors que la violence aux élus ne cesse de grimper. 77% d'entre eux affirment avoir subi une agression physique ou verbale.

Les maires adhérents à l'AMN auront du 1er novembre au 1er décembre 2026 pour voter par correspondance pour l'élection de ce nouveau conseil d'administration, fort des enjeux qui attendent les élus entre contexte politico-social troublé et coupes budgétaires. Dans le Nord, le projet de loi de finances impliquerait 100 millions d'euros de coupes budgétaires pour les communes et 70 millions pour les EPCI (hors Dotation Globale de Financement).

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