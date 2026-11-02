Le géant de l'agroalimentaire Bonduelle rejoint le Collectif En Vérité

Qu'ils soient producteurs, industriels, distributeurs et restaurateurs, l'ensemble des membres du Collectif en Vérité souhaitent travailler sur trois sujets : l’ultra-transformation des aliments, une origine des ingrédients plus lisible et l’impact environnemental des produits.

Avec pour objectifs de confronter leurs pratiques, de tester des solutions et de contribuer à faire émerger des cadres mobilisables par les entreprises, et qui seront utiles aux consommateurs.

Ces enjeux ne sont pas nouveaux pour l'entreprise régionale Bonduelle qui travaille depuis plusieurs années sur la qualité nutritionnelle de ses produits, leur composition mais aussi l'évolution des pratiques agricoles et la transparence de leurs origines.

Bonduelle s’est fixé un objectif : afficher le logo Origin’Info sur tous ses produits de marque vendus en France d’ici fin 2026. Ce logo permettra aux consommateurs de mieux connaître la provenance des ingrédients. Et de faire en sorte que l'information donnée traduise fidèlement ce qui se passe du champ au produit. Cette démarche est l'un des chantiers historiques du Collectif En Vérité.

Porter le débat aux présidentielles

Créé en 2022, le Collectif participe aujourd'hui aux expérimentations autour du coût environnemental porté par les pouvoirs publics. Des enseignements du terrain vont pouvoir nourrir les propositions que le Collectif va apporter au débat public à l'approche des présidentielles.

Avec ses différentes marques (Bonduelle, Cassegrain et Globus), Bonduelle est présent dans près de 100 pays et travaille avec 2 000 agriculteurs. Le groupe est certifié B Corp depuis janvier 2026 et a généré un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros sur l'exercice 2024-2025.

L’entreprise souhaite aussi participer aux réflexions sur l’ultra-transformation et sur les futurs outils d’affichage environnemental. L’objectif est de mieux informer les consommateurs et de trouver des solutions avec les autres acteurs du secteur alimentaire.

Par Nina Gérils

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