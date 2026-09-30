Estrées-Mons : Bonduelle et ses producteurs serrent les rangs

Industrie
Valenciennes : Cédric Souillart prend les commandes de SKF
28/09/2026 Marine Tesse
Valenciennes (59)
Dans un pays où la filière agroalimentaire est le premier secteur industriel, le groupe Bonduelle, né dans les Hauts-de-France, est l’un des exemples de réussite. Près d’un siècle après la commercialisation de ses premiers petits pois en conserve, il est aujourd’hui présent dans près de 100 pays. Face au climat et aux aléas de la production, le groupe et ses partenaires agriculteurs font front commun.
Xavier Unkovic, directeur général du groupe Bonduelle. © Lena Heleta
L’usine Bonduelle d’Estrées-Mons transforme 150 000 tonnes de légumes frais par an. © Benoit Maleplate
1 200 producteurs travaillent avec Bonduelle sur l'ensemble des Hauts-de-France. © Benoit Maleplate
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28/09/2026 Marine Tesse
Valenciennes (59)
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