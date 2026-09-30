Estrées-Mons : Bonduelle et ses producteurs serrent les rangs

En bref

Dans un pays où la filière agroalimentaire est le premier secteur industriel, le groupe Bonduelle, né dans les Hauts-de-France, est l’un des exemples de réussite. Près d’un siècle après la commercialisation de ses premiers petits pois en conserve, il est aujourd’hui présent dans près de 100 pays. Face au climat et aux aléas de la production, le groupe et ses partenaires agriculteurs font front commun.