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Estrées-Mons : Bonduelle et ses producteurs serrent les rangs

Dans un pays où la filière agroalimentaire est le premier secteur industriel, le groupe Bonduelle, né dans les Hauts-de-France, est l’un des exemples de réussite. Près d’un siècle après la commercialisation de ses premiers petits pois en conserve, il est aujourd’hui présent dans près de 100 pays. Face au climat et aux aléas de la production, le groupe et ses partenaires agriculteurs font front commun.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<p>En cette rentrée de septembre 2026 et après un été caniculaire historique qui a touché tout le monde, et d’autant plus le monde agricole, le directeur général du groupe Bonduelle, Xavier Unkovic, reconnaît que la filière traverse une période de profondes turbulences : «<em>Les coûts de production subissent de fortes fluctuations tandis que les prix restent sous pression</em>, expose-t-il. <em>Dans le même temps, les dérèglements climatiques s’intensifient : saisons moins prévisibles, épisodes de sécheresse ou excès d’eau, aléas brutaux pouvant compromettre une récolte en quelques heures. Ce.

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