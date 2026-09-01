Le préfet de la Moselle en visite au château de Malbrouck

Le préfet était accompagné d’Armel Chabane, cinquième vice-président du Département de la Moselle et maire de Bouzonville, de Jean-Marc Weiten, dirigeant du site, ainsi que de Romuald Hari, médiateur culturel. Édifié à la fin du Moyen Âge, le château est classé au titre des monuments historiques depuis 1930. Endommagé puis laissé en ruines après la Seconde Guerre mondiale, il a été racheté en 1975 par le Département de la Moselle. Les travaux de restauration ont débuté en 1989 et se sont poursuivis pendant près de dix ans. Le château a finalement ouvert au public en 1998. Depuis, il accueille expositions, animations et rendez-vous culturels, contribuant à faire connaître le patrimoine du territoire.

Georges Méliès à l’honneur jusqu’au 31 octobre

Jusqu’au 31 octobre, le château de Malbrouck accueille l’exposition «Méliès, la magie du cinéma». L’exposition plonge les visiteurs dans l’univers de Georges Méliès et revient sur les débuts du cinéma fantastique. Une programmation qui permet au château de mêler histoire, patrimoine et culture au fil de la saison.