Le Saint-Quentinois est sélectionné pour accélérer son électrification

Une réunion consacrée à ce dispositif s’est tenue à la sous-préfecture de Saint-Quentin, sous la présidence d’Isabelle Epaillard, préfète de l’Aisne. Les échanges ont réuni les acteurs locaux concernés afin d’aborder les enjeux et les prochaines étapes du programme.

Plusieurs secteurs concernés par l’électrification

Le dispositif « Électrifions la France » vise à développer l’usage de l’électricité dans plusieurs domaines. Il prévoit notamment d’accélérer le déploiement des véhicules électriques et des bornes de recharge, tout en accompagnant la réduction du recours au fioul et au gaz pour le chauffage des bâtiments. L’électrification concerne également les activités économiques, notamment dans l’industrie, l’artisanat et l’agriculture. L’objectif est de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer l’indépendance énergétique du pays.

Une feuille de route adaptée aux besoins locaux

La réunion organisée à Saint-Quentin a permis d’engager les échanges sur les besoins spécifiques du territoire et les actions à mettre en place. L’État entend travailler avec les collectivités et les acteurs économiques locaux pour définir une feuille de route adaptée aux caractéristiques du Saint-Quentinois. Cette démarche doit permettre d’identifier des solutions concrètes pour accompagner la transition énergétique du territoire et limiter sa dépendance aux énergies fossiles.



