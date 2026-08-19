Les PME mosellanes peuvent candidater au programme ETIncelles

Pour présenter le dispositif et répondre aux questions des entreprises intéressées, un webinaire d’information est organisé le mercredi 9 septembre, de 15 h à 15 h 45. Les participants pourront notamment découvrir les conditions d’accès au programme et les différentes étapes pour déposer leur candidature.

Un accompagnement pour aider les PME à grandir

Lancé en 2023, le programme ETIncelles s’adresse aux PME qui rencontrent, au cours de leur développement, des difficultés ou des blocages dans leurs démarches avec les administrations. Pour cette septième promotion, les entreprises doivent notamment avoir leur siège social en France, compter entre 60 et 220 salariés et avoir connu une croissance importante au cours des deux dernières années. Elles doivent également afficher l’ambition de devenir une ETI.

L’ouverture à l’international et l’innovation font aussi partie des critères examinés. Les PME doivent être déjà présentes sur des marchés étrangers ou avoir un projet de développement à l’international. Elles doivent par ailleurs consacrer une part significative de leurs dépenses à la recherche et au développement.

Les candidatures ouvertes jusqu’au 9 octobre

La sélection cherchera à assurer une représentation équilibrée des entreprises sur l’ensemble du territoire. Les PME engagées en faveur de la parité dans leurs équipes dirigeantes et celles ayant mis en place des démarches RSE ambitieuses feront également l’objet d’une attention particulière. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 9 octobre 2026 pour déposer leur candidature. La septième promotion sera officiellement lancée le 16 novembre prochain.

Depuis sa création, ETIncelles a déjà accompagné 297 entreprises. Le programme vise à atteindre 400 PME accompagnées dans leur développement vers le statut d’ETI d’ici 2027, avec une nouvelle promotion d’environ 50 entreprises constituée chaque année.