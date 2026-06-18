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Portrait

Meelo, rempart aux fraudes numériques

Dans le contexte actuel où les entreprises sont envahies de profils clients frauduleux et confrontées au fléau des impayés, la société Meelo (6 millions d’euros de CA – 45 collaborateurs) installée à Marcq-en-Baroeul, se pose comme rempart aux fraudeurs en sécurisant les parcours clients. Zoom sur cette pépite de la Fintech française.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Fort de quinze ans d’expérience dans le crédit à la consommation, Laurent Kocinski a co-fondé, avec Mohamed Hadiri, la société Meelo, opérationnelle depuis l’été 2020. Les missions de cette fintech prometteuse : vérifier les identités, détecter les profils frauduleux et évaluer la solvabilité grâce à l’IA afin de lutter contre le risque d’impayés, la fraude numérique et l’usurpation d’identité, véritable fléau du XXIème siècle. «<em>Notre force réside dans le fait de détecter très rapidement une fraude à savoir en moins de 20 secondes et d’opérer sur un marché, la fraude, qui ne connaît pas.

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