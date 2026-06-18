Meelo, rempart aux fraudes numériques

Portrait

Dans le contexte actuel où les entreprises sont envahies de profils clients frauduleux et confrontées au fléau des impayés, la société Meelo (6 millions d’euros de CA – 45 collaborateurs) installée à Marcq-en-Baroeul, se pose comme rempart aux fraudeurs en sécurisant les parcours clients. Zoom sur cette pépite de la Fintech française.