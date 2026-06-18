Meelo, rempart aux fraudes numériques

Entreprises
Cumul emploi-retraite : des DRH alertent sur le risque de rupture de transmission
18/06/2026 Charlotte de Saintignon
France
Dans le contexte actuel où les entreprises sont envahies de profils clients frauduleux et confrontées au fléau des impayés, la société Meelo (6 millions d’euros de CA – 45 collaborateurs) installée à Marcq-en-Baroeul, se pose comme rempart aux fraudeurs en sécurisant les parcours clients. Zoom sur cette pépite de la Fintech française.
Laurent Kocinski, dirigeant et co-fondateur de Meelo. © Lena Heleta
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