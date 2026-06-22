Meuse : 850 collégiens plongent au cœur des métiers agricoles

À Bras-sur-Meuse, l’agriculture meusienne a récemment ouvert ses portes à la jeunesse. Réunissant 850 collégiens issus de l’ensemble du département, la quatrième édition des Journées de l’Agriculture a permis aux élèves de découvrir la diversité d’un secteur qui constitue l’un des piliers économiques du territoire. Organisé conjointement par EMC2 et l’Union Laitière de la Meuse, l’événement a mobilisé de nombreux partenaires institutionnels et professionnels autour d’un objectif commun : faire connaître les débouchés d’une filière qui représente plusieurs milliers d’emplois directs et indirects dans le département. Grâce au soutien financier et logistique de la Région Grand Est, qui a affrété les transports scolaires nécessaires à l’opération, les jeunes ont pu participer à des ateliers immersifs consacrés à la production animale et végétale, à la mécanique agricole, à la logistique, à l’agroalimentaire, au numérique ou encore aux innovations environnementales. Sous forme de défis et de parcours pédagogiques, ces animations ont également mis en lumière les entreprises locales et les coopératives qui structurent l’économie agricole meusienne.

Agriculture : préparer la relève des exploitations

À l’échelle nationale, la question du renouvellement des générations est devenue un enjeu économique majeur pour la souveraineté alimentaire française. Selon les projections du secteur, une part importante des agriculteurs atteindra l’âge de la retraite au cours de la prochaine décennie, créant des besoins significatifs en reprise d’exploitations et en recrutement de compétences. Face à ce défi, les acteurs agricoles multiplient les actions de sensibilisation auprès des jeunes afin de renforcer l’attractivité des métiers et de répondre aux évolutions technologiques qui transforment les exploitations. Automatisation, agriculture de précision, gestion des données, transition énergétique ou encore adaptation au changement climatique modifient profondément les besoins en compétences.