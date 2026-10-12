Normandie : l’emploi privé recule de 2 540 postes en un an

L’emploi privé normand marque le pas. Au 30 juin 2026, les effectifs salariés ont diminué de 0,1% sur trois mois, soit 880 postes en moins, selon le dernier StatUR de l’Urssaf Normandie. Cette évolution intervient après une période de stabilité depuis le dernier trimestre 2025. Sur douze mois, la baisse atteint 0,3%, représentant 2 540 emplois supprimés.

Pour les entreprises et les actifs normands, cette évolution traduit un ralentissement du marché du travail privé. Elle ne s’accompagne toutefois pas d’un recul de la masse salariale : celle-ci progresse de 0,1% sur le trimestre. Le salaire moyen par tête augmente également de 0,1%, pour atteindre 2 730 euros brut mensuels, ou 2 739 euros en intégrant la prime de partage de la valeur. L’évolution des rémunérations soutient ainsi la masse salariale malgré la légère diminution du nombre de salariés.

La Normandie suit le ralentissement national

Cette inflexion régionale s’inscrit dans une tendance plus large. Sur un an, l’emploi salarié privé recule également de 0,3% à l’échelle française, soit un rythme identique à celui observé en Normandie. La région ne se distingue donc pas par une dégradation plus marquée, mais évolue dans un environnement national où les créations nettes d’emplois privés ralentissent.

Pour les acteurs économiques normands, les prochains trimestres seront déterminants pour mesurer si cette baisse reste limitée ou si elle traduit une inflexion plus durable. L’évolution conjointe des effectifs, de la masse salariale et des rémunérations constituera notamment un indicateur de la capacité des entreprises à maintenir leurs niveaux d’activité et d’emploi.