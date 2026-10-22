La commune de Quesnoy-sur-Airaines, 475 habitants, attend le ou les futurs repreneurs de son café-restaurant communal, à compter du 1er janvier 2027. L’actuelle gérante part en effet à la retraite à 79 ans, dont 30 passés sur place : «Nous recherchons une personne, un couple ou un binôme expérimenté, dynamique et convivial, avec l’envie de développer un véritable projet de vie et de village», indique Charlotte Dequevauviller, maire de la commune.

L’établissement comprend : restaurant de 45 couverts + bar, licence IV appartenant à la commune, salle des fêtes attenante pour groupes et événements, logement à l’étage, avec possibilité d’imaginer d’autres usages, activité de portage de repas. Le tarif de la location-gérance est de 700 euros par mois.

Au cœur de la dynamique de village

La nouvelle équipe municipale espère trouver des gérants avec des idées, de l’énergie et l’envie de participer à la vie locale : repas de groupes, événements, fêtes communales, repas de chasse, repas d’agriculteurs en période de moisson, accueil de formations…

«Ils prendront place au cœur de la dynamique de village, souligne Charlotte Dequevauviller. Les candidatures sont à envoyer par mail à mairie.quesnoysurairaines@orange.fr avant le 25 octobre. Nous demandons aux personnes de nous présenter leurs projets : activités envisagées, organisation, expérience et premiers éléments économiques, même estimatifs».

Une fois tous les dossiers rassemblés, la municipalité devrait proposer une visite des lieux aux candidats gérants pour qu’ils découvrent les lieux, échanger avec eux avant de délibérer sur celui qui sera retenu.