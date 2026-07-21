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Rouen : une nouvelle étape pour la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame

Après dix ans de travaux, la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen entre dans une phase décisive. Ce chantier hors norme mobilise des savoir-faire rares et contribue au rayonnement patrimonial, touristique et économique de la métropole normande.

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Rouen poursuit le chantier exceptionnel de sa cathédrale historique © Ministère de la Culture.

Rouen poursuit le chantier exceptionnel de sa cathédrale historique © Ministère de la Culture.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

La cathédrale Notre-Dame de Rouen poursuit sa transformation avec l’entrée dans la sixième phase de restauration de sa flèche. Cette nouvelle étape concerne le lanternon et le flècheton, situés entre 129 et 151 mètres de hauteur, deux éléments particulièrement complexes à restaurer. 

Conçue au XIXᵉ siècle par Jacques-Eugène Viollet-le-Duc, cette structure métallique constitue un symbole architectural majeur de la ville et un marqueur fort du patrimoine normand. Depuis dix ans, ce chantier mobilise des compétences spécialisées dans la restauration des monuments historiques, entre expertise technique, travail en hauteur et préservation d’un ouvrage unique. 

Au-delà de la conservation du monument, cette opération participe à l’activité économique liée aux métiers du patrimoine, en faisant intervenir des entreprises, artisans et spécialistes disposant de savoir-faire rares. À Rouen, la cathédrale représente un atout majeur pour le rayonnement de la métropole et son économie touristique.