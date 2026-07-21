La cathédrale Notre-Dame de Rouen poursuit sa transformation avec l’entrée dans la sixième phase de restauration de sa flèche. Cette nouvelle étape concerne le lanternon et le flècheton, situés entre 129 et 151 mètres de hauteur, deux éléments particulièrement complexes à restaurer.

Conçue au XIXᵉ siècle par Jacques-Eugène Viollet-le-Duc, cette structure métallique constitue un symbole architectural majeur de la ville et un marqueur fort du patrimoine normand. Depuis dix ans, ce chantier mobilise des compétences spécialisées dans la restauration des monuments historiques, entre expertise technique, travail en hauteur et préservation d’un ouvrage unique.

Au-delà de la conservation du monument, cette opération participe à l’activité économique liée aux métiers du patrimoine, en faisant intervenir des entreprises, artisans et spécialistes disposant de savoir-faire rares. À Rouen, la cathédrale représente un atout majeur pour le rayonnement de la métropole et son économie touristique.