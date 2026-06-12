C'est une opération commerciale dont le but est de renforcer le tissu des commerces de proximité et de dynamiser l'attractivité du centre-ville. À Pont-Saint-Maxence, la ville a mis en place un système pour aider de façon structurante les commerces. Grâce au programme Petites villes de demain et à la sélection de la commune dans l’appel à manifestation d’intérêt régional, la ville dispose d’outils opérationnels pour soutenir ces commerces, en ayant notamment perçu une subvention de la Région Hauts-de-France de 37 806 euros. «Le commerce de centre-ville, c’est le cœur battant d’une commune. À Pont-Sainte-Maxence, nous avons la chance d’avoir un tissu dynamique, grâce à l’action des commerçants, grâce à l’action de la ville», détaille Arnaud Dumontier.

Dans ce sens, la ville réitère une opération qui a fait ses preuves : louer un local, dont elle est propriétaire, à prix progressif à un commerçant pour l'aider à se lancer. La première opération a eu lieu l'année dernière avec la boutique Retro Candy Shop, qui a signé un bail de neuf ans. Et depuis la boutique a rencontré un vif succès, devenant même un commerce incontournable du centre-ville.

My Vape, le nouveau locataire

Face à ce résultat concluant, la ville recommence l’expérience avec un second local commercial qu’elle a acquis et loue depuis quelques jours à Zouheir Boukemha, gérant de My Vape, retenu par la municipalité pour y installer son commerce de cigarettes électroniques.

Le local de 50 m² acheté 108 000 euros par la ville a été mis à disposition du commerçant gracieusement le temps des travaux. Un loyer progressif sur trois ans lui sera appliqué afin d’accompagner son installation .«Cette nouvelle acquisition signe la volonté de la ville de préserver nos commerces et nous continuerons à le faire dès qu’une belle opportunité se présentera à elle», note Arnaud Dumontier.

Une action politique que la maire de Pont-Sainte-Maxence intègre dans une politique plus large menée pour faire rayonner autrement le centre-ville. «Cela participe à la réflexion que je mène avec mon équipe, avec nos partenaires, pour que nous demeurions une ville où la vie se répand dans chaque rue, exprime-t-il. Nous devons agir sur tous les leviers : la sécurité, l’animation, l’esthétique, la place de la voiture, du piéton et bien sûr l’activité commerciale. Nous fourmillons d’idées».