Arras : la Grand'Place aura bientôt un nouveau visage

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le cœur de ville d'Arras, mené par la Communauté Urbaine d'Arras et la Ville : une place entièrement piétonne, avec davantage d'espace pour les habitants, les visiteurs et les terrasses des commerces. De nouveaux aménagements sont prévus : mobilier urbain renouvelé, candélabres de style Belle Epoque, assises contemporaines, arbres et miroir d'eau... et une large place menée à la végétalisation pour créer des îlots de fraîcheur.

A partir de 2028, le parking souterrain sera entièrement modernisé, afin de faciliter son utilisation et d'exploiter pleinement ses 690 places (pour un investissement total de 22 millions d'euros) et un parking silo sera créé à la place de la salle de sport Léo Lagrange, à partir de 2031 (7,2 millions d'euros). A la fin des travaux, plus de 1 000 places de stationnement devraient être possibles. Le projet va faire l'objet d'une large concertation avec les habitants, les commerçants et les usagers d'ici la fin de l'année 2026, avec des premiers travaux préparatoires en 2027, pour une transformation progressive de la place jusqu'en 2031.