Lille : Légipilot finalise un premier tour de table à 500 000 euros

Depuis sa création il y a un an par Victor Leclaire et Marin de Surirey – respectivement juriste en droit du travail et RH et ancien dirigeant de cabinet de conseil –, LégiPilot automatise les principales opérations RH et juridiques : gestion des délais, génération de documents conformes et application des conventions collectives, permettant pour les entreprises, de diviser par deux le temps de gestion. Son Copilote IA s'appuie sur les modèles de Mistral IA, couplé à l'expertise de juristes en droit du travail, avec des données hébergées en France. La plateforme est déjà utilisée par 200 entreprises – directions RH et cabinets d'expertise comptable. En plus d'être incubée à Euratechnologies, la start-up est également membre du programme Cegid, à Station F.

Des recrutements prévus à Lille

Ce premier tour de table permettra également à LégiPilot de renforcer son équipe lilloise, avec un objectif de 20 collaborateurs prévus à fin 2027. Ce sera également l'occasion de financer le développement du Copilote juridique et de nouvelles intégrations avec les logiciels RH et comptables du marché. «Quelle que soit l’issue de la prochaine élection présidentielle, les règles du travail continueront de bouger et chaque évolution crée de l’incertitude. Notre parti pris est de faire porter cette charge par LégiPilot, pour que la conformité cesse d’être un chantier permanent» a commenté Victor Leclaire.