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Nancy : Le Comptoir de Mathilde ouvre sa première boutique en Meurthe-et-Moselle

L'enseigne de chocolaterie et d'épicerie fine Le Comptoir de Mathilde a ouvert sa première boutique de Meurthe-et-Moselle le 6 juin 2026 à Nancy, rue du Pont-Mouja, dans un local repris par la gérante Aurélie Ponce. Ce projet confirme le maillage territorial de la marque, qui vise 200 points de vente, et dynamise le cœur commerçant nancéien.


La boutique est ouverte le lundi de 13 heures à 19 heures, puis du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. © Comptoir de Mathilde.

La boutique est ouverte le lundi de 13 heures à 19 heures, puis du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. © Comptoir de Mathilde.

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026

Porté par la société Aurelor, le nouveau point de vente s'installe dans un emplacement stratégique du centre-ville, bénéficiant du flux piétonnier de la rue du Pont-Mouja. L’enseigne drômoise, qui fabrique de manière artisanale l’essentiel de ses recettes, propose des produits fins, gourmands et de grande qualité, tout en restant accessibles. Les consommateurs meurthe-et-mosellans y retrouveront l’essentiel de l’univers signature de la marque : chocolats artisanaux, pâtes à tartiner, épicerie salée, boissons chaudes, ou encore des idées cadeaux. 

Pour marquer sa différence, la commerçante mise sur une expérience client immersive et sensorielle au cœur du point de vente. Rythmé par une ambiance musicale vintage et des effluves de chocolat et d'épices, l'ancien local des P'tits Stan a été intégralement métamorphosé. Grâce à des fresques murales, une décoration sur mesure et des scénographies propres à chaque gamme, l'adresse nancéienne se distingue visuellement des autres magasins du réseau national. Le Comptoir de Mathilde devra consolider ses performances économiques sur cet emplacement réinvesti, après la fermeture de l'ancien commerce qui l'occupait.

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