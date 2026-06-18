Porté par la société Aurelor, le nouveau point de vente s'installe dans un emplacement stratégique du centre-ville, bénéficiant du flux piétonnier de la rue du Pont-Mouja. L’enseigne drômoise, qui fabrique de manière artisanale l’essentiel de ses recettes, propose des produits fins, gourmands et de grande qualité, tout en restant accessibles. Les consommateurs meurthe-et-mosellans y retrouveront l’essentiel de l’univers signature de la marque : chocolats artisanaux, pâtes à tartiner, épicerie salée, boissons chaudes, ou encore des idées cadeaux.

Pour marquer sa différence, la commerçante mise sur une expérience client immersive et sensorielle au cœur du point de vente. Rythmé par une ambiance musicale vintage et des effluves de chocolat et d'épices, l'ancien local des P'tits Stan a été intégralement métamorphosé. Grâce à des fresques murales, une décoration sur mesure et des scénographies propres à chaque gamme, l'adresse nancéienne se distingue visuellement des autres magasins du réseau national. Le Comptoir de Mathilde devra consolider ses performances économiques sur cet emplacement réinvesti, après la fermeture de l'ancien commerce qui l'occupait.