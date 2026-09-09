La force du collectif. Ce mardi 8 septembre, chef(fe)s d'entreprises, investisseurs, partenaires, institutionnels et acteurs du développement économique avançaient en ce sens autour du dynamisme des Hauts-de-France. Cinq entreprises ont été mises à l'honneur, toutes accompagnées par le groupe IRD, à la fois en termes de développement, de relais de croissance ou de reprise.

C'est le cas pour le groupe néerlandais Basic-Fit, quelques mois après l'inauguration de son siège social France du Jardin d'Eau à Villeneuve d'Ascq et qui travaille depuis 2022 avec IRD Immo. Aujourd'hui, une centaine de salariés ont élu domicile à La Pilaterie, sur un siège qui sert aussi de flagship France et Europe avec un club dernière génération ouvert à tous, installé au rez-de-chaussée du bâtiment.

Autre entreprise récompensée : Citéliv, fondée et dirigée par Vincent De Guillebon. Cette PME d'une trentaine de salariés – qui fête ses 10 ans – est devenue en quelques années l'un des pionniers français de la livraison urbaine décarbonée. Après une première levée de fonds en 2023, le dirigeant veut accélérer le développement et lancer des concessions partout en France.

Développement durable

Du côté de Béthune, c'est Euradif qui a retenu l'attention cette année, notamment pour le déploiement de sa démarche RSE, portée par son président directeur général Cédric Juliard. Spécialisée dans les portes d'entrée et les solutions d'ouverture pour l'habitat, la PME affiche un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros pour 350 salariés.

La reprise d'entreprise n'a pas été en reste cette année – 370 000 TPE-PME-ETI seront concernées par une transmission d’ici 2030 en France selon Bpifrance, ndlr – avec les parcours de Matthieu Gueroult et Philippe Devaux, qui ont repris Prima Plast (trois sites en Nord-Pas-de-Calais et deux en région parisienne) en 2022 pour en faire Prima Group, avec trois filiales dans l'injection plastique, les convoyeurs sur-mesure, l'automatisation et la robotique. De 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, la PME est passée à 21 millions cette année.

Et enfin, le relais est passé aussi pour l'entreprise Sital (négoce de fruits et légumes) : son fondateur Yves Mustel a été accompagné dans la cession de son entreprise à Cyril Boddaert en début d'année 2026. La PME de 15 salariés fait transiter 10 000 tonnes de fruits et de légumes chaque année auprès des commerces locaux, de la GMS et de clients internationaux.