Stars & Métiers 2026 : deux artisans meusiens associés distingués

Mesurer le chemin parcouru d’un parcours fait d’engagement, de prise de risque et de travail. Voilà pour l’histoire qui lie Jessica Cousin et Corentin Thube. Tous deux ont récemment reçu à Metz le prix Stars & Métiers 2026, dans la catégorie reprise artisanale. C’est justement cette catégorie qui rend particulièrement fiers ces deux jeunes formés dans la Maison Voiriot qu’ils dirigent depuis bientôt dix ans. Si Jessica a fait ses premiers pas en 2009 dans la boulangerie-pâtisserie installée à Ligny-en-Barrois, Corentin Thube l’a rejointe en 2011. «Nous étions deux apprentis et deux amis quand monsieur Voiriot est parti à la retraite», se rappellent les deux associés. Tout naturellement, ils ont décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en y investissant toutes leurs économies. C’était en 2017. Depuis ? «Nous avons recruté trois salariés en CDI, réalisé d’importants travaux de rénovation du magasin au cœur de l’été 2022 et nous avons à cœur de continuer à transmettre notre savoir-faire en accueillant quatre apprentis», expliquent les deux jeunes patrons, «véritables couteaux suisses», dans ce commerce de proximité installé dans un département rural.

Savoir se remettre en question

Après quasiment dix ans à la tête du commerce, la passion est toujours intacte même si «la vie d’entrepreneurs n’est jamais facile avec des épreuves à relever que ce soient la Covid, la facture énergétique qui a explosé…il faut toujours se remettre en question, car rien n’est jamais acquis». Telle est leur philosophie. Malgré leur jeune âge, tous deux ont conscience de l’évolution des goûts et de l'effet mode de la consommation de leurs clients composés en grande majorité de particuliers avec désormais une offre de snacking en pleine croissance. C’est d’ailleurs pour s’adapter aux besoins de leur territoire qu’ils ouvrent leur commerce dès 4 heures du matin afin de répondre aux demandes et aux flux des nombreux salariés travaillant chez Essilor ou Daimler, deux mastodontes industriels implantés à Ligny-en-Barrois. Un engagement salué par ce prix qui fait la fierté de ces deux jeunes artisans.